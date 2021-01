Tysk politi har stengt markedsplass på det mørke nettet

Tysk politi har stengt DarkMarket, verdens største markedsplass på det såkalt mørke nettet, der det har vært omsatt alt fra narkotika til tyvegods.

Politiet i Oldenburg nord i Tyskland pågrep i helgen den 34 år gamle australske mannen som skal ha operert DarkMarket. Serverne som markedsplassen ble drevet fra er nå stengt, opplyser tysk påtalemyndighet.

Mannen ble pågrepet på grensa mellom Tyskland og Danmark som et resultat av en internasjonal politiaksjon som har involvert flere land de siste månedene.

Mange har grunn til bekymring

Over 20 serverne som ble stengt og beslaglagt, befant seg i Moldova og Ukraina. Flere av dem som har benyttet seg av DarkMarket, har nå grunn til bekymring.

– Det er ventet at etterforskerne vil bruke data på dem til å reise tiltale både mot dem som har drevet markedsplassen og de som har solgt og kjøpt varer der, opplyser tysk påtalemyndighet.

Foruten alle former for narkotika har DarkMarket blant annet blitt flittig benyttet til kjøp og salg av stjålne og falske kredittkort og penger, stjålne kredittkortdata og ulovlig programvare.

DarkMarket har hatt over 2.400 selgere og over 500.000 brukere verden over.

Ifølge tysk påtalemyndighet er det gjennomført minst 320.000 transaksjoner på markedsplassen, og kryptovaluta til en verdi av nærmere 1,5 milliarder kroner har skiftet hender.

