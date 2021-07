Ulrich Kelber, lederen for BFDI, det føderale datatilsynet i Tyskland, skrev nylig et brev til forbundsministeriene og de føderale myndigheter i landet om at de bør legge ned sine respektive Facebook-sider innen utgangen av 2021. Fra januar 2022 vil Kelber gradvis iverksette de tiltak som gjøres tilgjengelig for tilsynet i henhold til Artikkel 58 i GDPR.

Dette skriver blant annet Reuters.

Ingen framskritt

Bakgrunnen for det hele er ifølge Kelber at Facebook ikke tilbyr institusjoner noen måte å beholde Facebook-sidene sine på som er i henhold til EUs personvernlovgivning. Kelber kan heller ikke se at Facebook har gjort noen framskritt på veien til å overholde reglene, som inkluderer at personopplysninger om EU-borgere ikke får lagres på utsiden av EU med mindre det kan garanteres at de har samme beskyttelse der som i EU-land.

Årsaken til at Kelber og BFDI ikke går til verks med det samme, er at mange av de berørte institusjonene anser Facebook-sidene sine som et viktig element i sitt informasjonsarbeid. Forbundsregjeringens presse- og informasjonsbyrå har tatt kontakt med Facebook i forsøket på å få en avklaring. Men det er begrenset med tid før BFDI setter ned foten.

Facebook skal ikke ha kommet med ny informasjon i denne saken siden oktober 2019, noe en talsmann for selskapet bekrefter overfor Reuters.

Også andre tjenester

Det er ikke bare Facebook-tjenesten som står i fare for å bli bannlyst av det tyske datatilsynet. Kelber skriver at også appene til Instagram, Tiktok og Clubhouse granskes.

De tekniske undersøkelsene er ennå ikke fullført, men ifølge Kelber viser de første resultatene at det er personvernmangler knyttet til også disse tjenestene. Kelber anbefaler derfor at slike apper ikke brukes på enheter som benyttes i tjenesten av de ansatte ved de føderale institusjonene.