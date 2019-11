Tyskland krever at 5G-leverandører garanterer mot innblanding fra andre stater

Politikerne i landet har bestemt at 5G-leverandører må levere på tydelig definerte sikkerhetskriterier, som inkluderer garanti mot påvirkning fra andre stater.

Forslaget som nå er vedtatt innebærer også at parlamentet skal bli inkludert i beslutningsprosessene i 5G-utrullingen.

Dette skriver nyhetsbyrået Reuters.

Huawei-forbud vs. generelle sikkerhetsstandarder

Delegater fra forbundskansler Angela Merkels parti Den kristendemokratiske union (CDU), ble i helgen enige om å støtte et representantforslag om 5G etter en opphetet debatt i partikongressen.

Noen av delegatene mente at den kinesiske telegiganten Huawei, som USA frykter kan brukes av Kinesiske myndigheter til spionasje, burde utestenges helt fra 5G-kontrakter i landet.

Forbundskansler Merkel mente på sin side at generelle sikkerhetsstandarder skal være målestokken, og ikke utestenging av enkelte selskaper.

Som hovedpartiet i Merkels regjering, bærer kristendemokratenes støtte stor vekt. Forslaget vil derfor etter alt å dømme bli en del av regjeringens politikk.

Oppmyknet kompromiss

Alle teleoperatørene i Tyskland, som har tette handelsbånd med Kina, er kunder av Huawei og har advart om at et forbud mot selskapet vil gi forsinkelser på flere år og milliarder av dollar i ekstra kostnader for landets 5G-lansering.

Det nå vedtatte forslaget var et kompromiss fra CDU som myknet opp et forslag fra en gruppe delegater som ønsket å ekskludere leverandører som er «under påvirkning av udemokratiske stater», en ikke usannsynlig referanse til Kina.

– Står for 70 prosent av mobilnettet

Det var Norbert Roettgen, leder for parlamentets utenrikskomité, som fremmet forslaget. Ifølge Reuters sier han at den reviderte ordlyden fortsatt er tydelig rettet mot Huawei.

– Det må være klart. Vi kan ikke overlate det tyske 5G-nettverket til den kinesiske staten og den kommunistiske ledelsen, sier han, og legger til at dette er et spørsmål om «nasjonal sikkerhet og europeisk ambisjon».

Angela Merkel skal forrige uke ha uttalt til partiledelsen at Huawei-komponenter står for rundt 70 prosent av Tysklands eksisterende mobilnett, men at Ericssons og Nokias andel ville stige fremover.