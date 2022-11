Tyskland stanser salg av databrikke-fabrikk til Kina

– Vi må se veldig nøye på selskapsovertakelser når det gjelder viktig infrastruktur, eller når det er fare for at teknologien vil gå til kjøpere fra land utenfor EU, sier økonomiminister Robert Habeck.

Beslutningen fra den tyske regjeringen kommer få uker etter at Tyskland inngikk et kompromiss med et statlig kinesisk rederi angående oppkjøp av en terminal i havna i Hamburg.

Det tyske selskapet Elmos uttalte denne uken at det hadde blitt informert om at salget av databrikke-fabrikken i Dortmund til Silex Microsystems i Sverige sannsynligvis ville bli stoppet. Silex eies av Sai Microelectronics i Kina, ifølge tyske medier.

Selv om den foreslåtte avtalen ikke var av stor økonomisk betydning og teknologien ikke var ny, hadde et mulig salg skapt bekymring for om det er lurt å legge tysk IT-produksjon i kinesiske hender, skriver nyhetsbyrået AP.

Vestlige regjeringer har blitt stadig mer forsiktige når det gjelder Kinas teknologiambisjoner og utenlandske oppkjøp. Det har ført til at USA og andre land har skjerpet kontrollen med tilgang til prosessorbrikker og annen teknologi.