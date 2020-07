Tysklands grunnlovsdomstol strammer inn tilgangen på nettdata

I dag har Tysklands etterretnings- og polititjenester retten til å be mobil- og internettleverandører om tilgang til data som navn, fødselsdatoer, passord og IP-adresser, i forbindelse med etterforskning av terror og datakriminalitet. Grunnlovsdomstolen i Karlsruhe mener imidlertid at denne tilgangen er for vidtgående og grunnlovsstridig.

Retten sier seg enig i at etterretningstjenestene noen ganger må ha tilgang til persondata fra smarttelefoner og lignende utstyr for å opprettholde rikets sikkerhet, men mener dette kun bør skje i tilfeller der det foreligger en bestemt fare.

Tyske politikere har frist fram til 2021 til å endre på telekommunikasjonslovgivingen slik at det kommer begrensninger på bruken av persondata fra mobil- og internettleverandører. Kjennelsen kommer som svar på flere søksmål, deriblant fra Patrick Breyer, som er europaparlamentsmedlem for det tyske piratpartiet.