Uber kan bli pålagt lisensplikt og godkjenning som taxiselskaper

EU-domstolen generaladvokat Maciej Szpunar la torsdag fram sitt forslag til dom i en sak fra Spania der Uber er blitt trukket for retten av Elite Taxi, en bransjeorganisasjon for taxisjåfører i Barcelona.

Szpunar mener Uber ikke kan klassifiseres som en digital tjeneste. Uber er ikke bare en app, men en organisasjon som administrerer et komplett system for transport på bestilling, fastslår han.

Generaladvokaten avviser også at Uber kan klassifiseres som en tjeneste for deling av biler. Grunnen er at det er passasjerene som bestemmer destinasjonen, og at sjåførene tjener godt på turene.

Lisens og godkjenning

Konklusjonen er at tjenesten Uber tilbyr, må anses som en «tjeneste på transportområdet».

Det betyr at Uber ikke har krav på den friheten som gjelder for digitale tjenester. Tvert imot må Uber forholde seg til akkurat samme regler som andre transportselskaper.

I Barcelona betyr det at Uber må ha lisens og godkjenning fra lokale myndigheter for å kunne operere lovlig.

EU-domstolens endelige dom i saken kommer først på et senere tidspunkt. Denne kan bli avgjørende for Ubers framtid i Europa. (©NTB)

