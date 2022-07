UD fordømmer russiske dataangrep

– Digitale angrep har i sommer rammet virksomheter i Norge og nærstående land. En kriminell russisk gruppering har påtatt seg ansvaret. Sammen med likesinnede land fordømmer vi disse angrepene. Stater har et ansvar for å ikke tillate slik aktivitet innenfor sine grenser, skriver Huitfeldt på Twitter.

29. juni ble en rekke offentlige norske nettsteder utsatt for massive dataangrep. Arbeidstilsynet, BankID og Altinn, NRK og Schibsted var blant dem som ble rammet.

Den russiske hackergruppa Killnet har sagt at de står bak. Det dreide seg om et DDoS-angrep, på norsk kalt tjenestenektangrep, som er forsøk på å ta ned nettjenester ved å overøse serverne med ekstremt store mengder dataforespørsler over tid.

På meldingstjenesten Telegram kom gruppen med også med trusler mot Jens Stoltenberg og Anniken Huitfeldt.

