UiO lanserer nytt Data Science-masterprogram

Professor i statistikk og biostatistikk ved UiO, Ingrid Kristine Glad, forteller at de merker stor etterspørsel etter og interesse i studier knyttet til håndtering av store datamengder, maskinlæring og lignende. Foto: Gunhild M. Haugnes, UiO.

Tirsdag kunngjorde Universitetet i Oslo (UiO) at de lanserer et nytt masterprogram i Data Science.

– Masterprogrammet er et samarbeid mellom Institutt for informatikk og Matematisk Institutt ved UiO.

– Enormt behov for kompetansen

– Hvorfor starter dere dette masterprogrammet?

– Vi ser et enormt behov for denne kompetansen, sier Ingrid Kristine Glad.

Hun er professor i statistikk og biostatistikk ved Universitetet i Oslo.

– Vi har utdannet statistikere i alle år, men nå har vi slått oss sammen med informatikere, og skal utdanne statistikere som skal kunne mer om informatikk – og informatikere som kan mer om statisitikk – enn det som er vanlig i slike utdanninger per i dag, sier hun.

– Vi ser også en trend i utlandet at det kommer stadig flere slike programmer. UiO ser at denne typen studier er samfunnsrelevant, og vil derfor være med på denne utviklingen.

NMBU har allerede et masterprogram i Data Science med krav om forkunnskaper i statistikk og matematikk, der informatikk ikke er et opptakskrav. Noroff har et til dels mer praktisk rettet anvendte Data Science-bachelorprogram.

Vil at masterstudentene skal kunne utvikle fagfeltet

– Det vi mener er spesielt med UiO sitt nye masterprogram i Data Science er at det krever en bestemt variasjon av fagsammensetning for de som søker opptak, sier Glad.

– Søkere må ha solid bakgrunn i en kombinasjon av både statistikk, informatikk og matematikk.

Hun forteller at formålet med masterprogrammet er å utdanne folk som virkelig skjønner matematikken bak og forstår algoritmer og metoder til bunns, og på den måten kan utvikle nye metoder – og ikke bare anvende eksisterende verktøy for å lære seg å håndtere store datamengder.

– Dette er kjempeviktig for at feltet skal kunne utvikle seg, man må kunne legge til rette for å utvikle de neste store data scientists.

I en pressemelding skriver UiO at etiske problemstillinger,

personvern og datasikkerhet også er viktige elementer i studiet.

Stor etterspørsel også på bachelornivå

– Vi lanserer masterprogrammet offisielt i dag. Men studentene har visst om dette en stund, og vi får mange henvendelser fra dem. Interessen er veldig stor, sier Glad.

Hun forteller at de også et bachelorkurs i maskinlæring, som er ett av kursene som inngår i studieretningen statistikk og data science på bachelornivå, som ble opprettet i fjor.

– I dette kurset må vi stadig utvide hvor mange det er plass til på kurset. Vi startet på 60 plasser, er nå oppe i 130 plasser – og vi har lange ventelister og enorm interesse.

– Man behøver ikke å ha gått nøyaktig den nevnte data science-studieretningen på bachelornivå hos oss for å søke opptak på vårt masterprogram, og eksterne søkere er så klart også velkommen, sier Glad.

– Men man må typisk ha to matematikk-kurs, to kurs i statistikk og sannsynlighetsregning og statistikk og to kurs i programmering, påpeker Glad.

Hun sier at bachelorstudenter som mangler noen av de emnene som kreves for opptak til det nye masterprogrammet må huske å melde seg på relevante bachelorfag innen 1. februar hvis de kvalifisere seg til å søke seg inn på programmet.