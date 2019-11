Ukraina raser mot Apple etter at kart ble endret

«La meg forklare dette på deres premisser, Apple», skriver Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko på Twitter:

– Se for dere at dere skriker ut om at deres design og ideer, årevis med arbeid og en del av deres hjerte, blir stjålet av deres verste fiende, og at noen deretter gir faen i smerten dere opplever. Det er sånn det føles når dere kaller Krim for russisk land, skriver han.

Og fortsetter:

– iPhoner er fantastiske produkter. Men alvorlig talt, Apple, vær så snill. Hold dere til high-tech og underholdning. Global politikk er ikke deres sterke side.

Bakgrunnen er at russiske politikere onsdag kunne fortelle at Apple hadde gått med på et krav om å endre sine kart og værapper. Det betyr at Krim og de største byene på halvøya, Sevastopol og Simferopol, vises som russisk territorium på Apples apper når de brukes i Russland.

Russiske myndigheter har lenge lagt press på utenlandske selskaper for å få dem til å anerkjenne Krim som en del av Russland. Google har valgt å verken regne Krim som del av Russland eller Ukraina på sine kart.

Krim-halvøya ble annektert av Russland under en operasjon i 2014, som er blitt fordømt av store deler av det internasjonale samfunnet.

Mer enn 13.000 mennesker har dødd siden konflikten brøt ut i Øst-Ukraina, og over en million er blitt drevet på flukt.