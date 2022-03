Ukraina har begynt å bruke det kontroversielle ansiktsgjenkjenningsverktøyet Clearview AI i krigen. Det melder Reuters.

Det amerikanske selskapet bak verktøyet har vært under hard kritikk, og fikk nylig en bot på 200 millioner kroner fra det italienske datatilsynet.

Nå tilbyr de tjenestene sine gratis til ukrainske myndigheter.

Kontroversielt verktøy

Clearview AI sier selv at de sitter på en database med over 10 milliarder ansiktsbilder fra hele verden. Bildene er samlet gjennom skraping av sosiale medier, nettvideoer og andre nett-medier.

Tilgang til databasen – og muligheten til å identifisere mennesker – selges til politimyndigheter og private selskaper.

Det har skapt reaksjoner, og både det italienske og det britiske datatilsynet har bedt selskapet slutte å behandle data om deres innbyggere. Allerede for to år siden fulgte Facebook og Linkedin etter Twitter og Youtube, og ba selskapet om å slutte å skrape bilder fra deres plattformer.

I høst stemte EU-parlamentet for et totalforbud mot bruk av ansiktsgjenkjenning i det offentlige rom. Trolig blir også private ansiktsgjenkjenningsdatabaser forbudt i Europa.

Over to milliarder russiske ansikter

Blant ti milliarder bilder Clearview sitter på, skal det være over to milliarder bilder fra VKontakte, et mye brukt sosialt medium i Russland.

Nå brukes disse bildene til å lette arbeidet med å identifisere døde, og avsløre russiske agenter og falske innlegg på sosiale medier.

Selv om de døde har fått kraftige skader i ansiktet, er verktøyet godt egnet til å bistå i identifiseringen, mener Clearview.

Teknologien kan også brukes til å finne savnede, og hjelpe familier som har kommet bort fra hverandre under flukt til å finne sammen igjen.

Gratis bruk

Forsvarsdepartementet tok i bruk Clairview på lørdag, mens andre deler av ukrainske myndigheter skal ta det i bruk i løpet av de neste dagene, forteller en av topplederne i selskapet til Reuters. Ukrainske myndigheter har ikke bekreftet bruken, men skal tidligere ha sagt at de vurderte hjelp fra «ulike amerikanske selskaper, deriblant Clearview».

Ukraina får bruke den kraftige søkemotoren for ansikter gratis, etter at grunnleggeren Hoan Ton-That tilbudte sin hjelp i et brev.

Problematisk

Om verktøyet matcher feil, kan det i verste fall føre til sivile dødsfall, sier Albert Fox Cahn, daglig leder i Surveillance Technology Oversight Project.

– Vi kommer til å se velment teknologi slå tilbake og skade menneskene den er ment for å hjelpe, sier han til Reuters.

Clearview selv sier at verktøyet aldri skal brukes som den eneste kilden til identifikasjon, og at han ikke vil at teknologen skal brukes i strid med Genève-konvensjonene.

– Ukrainerne som skal bruke systemet, får opplæring og må oppgi et saksnummer og en begrunnelse for søket før de kan gjøre søk i verktøyet, sier Ton-That til Reuters.

Cahn er ikke overbevist.

– Identifisering av avdøde er sannsynligvis den minst farlige måten å bruke teknologien i krig, men når du introdiserer disse systemene og databasene i en krigssone, har du ingen kontroll over hvordan de vil bli brukt og misbrukt, sa han.