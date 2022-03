I krig og ulykker er det ofte en lettelse dersom det «bare» er materielle skader. Hus kan bygges på nytt og de fleste ting erstattes.

Det finnes likevel enkelte gjenstander som vanskelig kan erstattes, og blant disse er gjenstander som av en eller annen grunn har havnet på museum. Å tape dette betyr ingenting sammenlignet med tap av menneskeliv, men det er likevel et tap.

Nå har det russiske forsøket på å invadere Ukraina fått et slikt offer. Eieren av det privateide datamuseet Club 8bit i Mariupol, Dmitrij Tsjerepanov, skriver på museets nettsted at museet ikke finnes lenger. På Facebook skriver han at alt som gjenstår av det, er minner på museets Facebook-side, nettsted og radiostasjon. Byen Mariupol har blitt så godt som fullstendig ødelagt i angrepene på landet.

Mange spennende gjenstander

Ifølge Engadget hadde museet en av de største og kuleste samlingene i verden med datamaskiner fra Sovjet-perioden, noe Tsjerepanov skal ha brukt nærmere to tiår på å samle.

I tillegg hadde museet mange vestlige datamaskiner og spillkonsoller, inkludert maskiner fra Amstrad, Apple, Commodore, Nintendo, Sega og Sinclair. Men mange av disse kan man nok se en rekke steder.

– Som en fugl føniks

Selv om museet nå er ødelagt, mener Tsjerepanov at dette ikke er slutten. På nettstedet til museet skriver han:

– Heldigvis opprettet jeg ikke bare et museum, jeg opprettet også dette nettstedet, som bevarte historien til museet og dets utstillinger. Denne siden har et stort arkiv som jeg har samlet i mange år, programmer, musikk, videoer som ennå ikke er publisert i bloggfeeden.

Club 8bit er dermed redusert til et virtuelt museum, men Tsjerepanov har håp om at det skal bli noe mer.

– Nettstedet må gjenfødes som en fugl føniks til noe mer enn bare et sted for et tapt museum!