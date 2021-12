Ukryptert USB-pinne med data om 90.000 innbyggere er sporløst borte

En USB-pinne med data om 92.000 innbyggere i Vejle kommune i Danmark er sporløst borte. Minnepinnen forsvant i forbindelse med kommunevalget den 16. november. Det skriver TV Syd.

Det var en kommunal medarbeider som mistet de sensitive dataene. Vedkommende brukte det ukrypterte lagringsmediet som en backup når de kjørte mellom de ulike valgkontorene.

Uhell

Kommunen antar at USB-pinnen er borte ved et uhell.

– Det er dilemma som ligger her. Hvis dataene hadde vært kryptert er det ingen som hadde hatt tilgang til dem på valgkontorene. Dette er noe vi skal gjøre i fremtiden så det blir bedre kontroll på dataene, sier leder for digitalisering og IT Brian Slot i Vejle kommune til TV-kanalen.

Den ukrypterte lagringsenheten inneholdt fødselsdato, navn, folkeregistrert adresse og valgnummer på alle som kunne stemme ved kommunevalget.

Slot sier til den danske TV-kanalen at det er sterkt beklagelig at dette kan skje i et kommunevalg.

Hemmelig adresse

Den danske kommunen har nå sendt varsel til 1400 innbyggere som bor på hemmelig adresse. Slot oppfordrer dem til å ta kontakt med kommunen om de skulle motta mistenkelige henvendelser.

Kommunen jobbet intensivt med å finne igjen USB-pinnen. Søket varte helt til mandag 6. desember. Dessverre uten resultat - nå er søket avsluttet.

Forholdet er meldt til det danske datatilsynet. De har mulighet til å gi bøter opp i millionklassen.

– Vi vurder sakens omstendigheter. Som utgangspunkt er det svært alvorlig å miste data om så mange innbyggere. Nå må vi kartlegge hvor lett det vil være å få adgang til opplysningene hvis noen urettmessig får tak USB-pinnen, sier jurist Allan Frank i det danske datatilsynet til TV Syd.