Ulovlig deling fra nettside for barn i Kristiansand kommune

Datatilsynet fant under et tilsyn ulovlig deling av personopplysninger via sporingspiksler hos seks norske nettsteder, inkludert en nettside for barn drevet av Kristiansand kommune.

– Funnene er alvorlige. Samtidig ser vi at mange av nettstedene ikke er klar over hvordan teknologien fungerer eller ikke mente å dele denne typen opplysninger, sier seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet i en pressemelding.

Sårbare

Det alvorligste tilfellet var 116111.no som drives av Kristiansand kommune. Nettsiden er en offentlig tjeneste for barn som er i en sårbar posisjon, for eksempel som har blitt utsatt for vold eller overgrep, og som trenger å snakke med en trygg voksen.

Kommunen har fått overtredelsesgebyr på 250.000 kroner.

Flere tilfeller

De andre nettsidene som Datatilsynet fant, var apotekfordeg.no, bibel.no, drdropin.no, ifengsel.no og nhi.no.

Sporingspiksler er en teknologi som automatisk sender privat informasjon, for eksempel hvilke nettsider de er innom, til de store teknologiselskapene.