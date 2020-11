Undersøkelse: 70 prosent i Norge sier at de har blitt utsatt for phishing

I en undersøkelse Yougov har utført for Buypass blant 1009 personer i Norge over 18 år, oppgir 70 prosent at de minst én gang har blitt utsatt for phishing, altså mottatt falske eposter eller tekstmeldinger hvor formålet er å få mottakeren til å oppgi følsom informasjon. 22 prosent mener bestemt at de aldri har blitt utsatt for slikt, mens 8 prosent er usikre.

I en tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2019, svarte 74 prosent at de var blitt utsatt for phishing, mens 17 prosent oppga at de aldri hadde blitt utsatt for slikt.

Undersøkelsene forteller ingenting om respondentene som sier de aldri har mottatt phishing, faktisk er i stand til å gjenkjenne dette. Andelen som svarer at de i liten eller svært liten grad vil være i stand til å avsløre svindelforsøk på nett, er på 14 prosent.

Alder spiller liten rolle

Det er en liten overvekt av menn som i år svarer at de aldri har opplevd phishing. Det er ikke noe veldig klart mønster når det gjelder alder.

– Europa taper hele 256 milliarder kroner på nettsvindel i året, og Norge er et av de verste landene ifølge EU. Mange tror de eldre er mest utsatt. Men sannheten er at dette fordeler seg ganske jevnt, uavhengig av personlige forbruksvaner. Faktisk er det en liten overvekt av unge voksne som er mer utsatt. Det skyldes mest sannsynlig at disse handler litt oftere på nett enn andre, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør, i en pressemelding.

Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass. Foto: Buypass

Halvparten så mange i nord

Bosted ser ut til å ha langt mer betydning. Blant de som bor Innlandet/Viken, svarer hele 27 prosent at de aldri har opplevd phishing. I regionen Agder/Sørøstlandet er andelen bare 16 prosent, men er 9 prosent usikre. I Trøndelag/Norge-Norge svarer 13 prosent at de er usikre.

Andelen som sier de har opplevd phishing er høyest blant dem som bor i store byer (mer enn 50.000), men er likevel noe lavere i hovedstadsområdet. Det er de som bor i byer og tettsteder med 5000 til 49.999 innbyggere som i minst grad har opplevd phishing – bare 66 prosent svarer ja, mens 24 prosent svarer nei.

Andelen som har opplevd phishing er spesielt høy (77 prosent) blant de med lav husstandsinntekt (under 300.000). Den synker til rundt 70 prosent blant dem med høyere inntekt.

Utdannelse og sosiale medier

Elever, studenter og lærlinger er den yrkesgruppen som i størst grad har opplevd phishing, eventuelt er mest bevisste på dette. Hele 76 prosent svarer ja. Andelen er lavest blant dem som er i arbeid, men oppgir «annet» som yrkesstatus. Her svarer bare 61 prosent at de har opplevd phishing.

Mengden av utdannelse har ingen stor betydning for hvordan respondentene svarer, men andelen som svarer nei øker med mengden av utdannelse.

Yougov har også knyttet respondentenes svar til hvilke sosiale medier de oppgir at de jevnlig bruker. Andelen som har opplevd phishing er spesielt høy blant dem som bruker Tumblr, hele 86 prosent. Derimot er andelen bare på 41 prosent blant dem som ikke benytter noen av de vanligste, sosiale mediene. Blant disse oppgir hele 53 prosent at de aldri har blitt utsatt for phishing.

Ikke spurt om vellykkede forsøk

Det er stor forskjell på det å motta phishingmeldinger, noe stort sett alle med en offentlig kjent epostadresse vil gjøre før eller senere, og det å faktisk gå i fellen. Syversen bekrefter at respondentene ikke ble spurt om de faktisk har svindlet etter phishing.

Respondentene har derimot blitt spurt om de noen gang har lagt igjen fortrolig informasjon som personnummer, kortnummer eller lignende på et nettsted som de ikke vet hvem som står bak.

Oppgir informasjon til ukjente

18 prosent av de spurte svarer bekreftende på dette. Blant de mellom 18 og 29 år er andelen på 35 prosent, og i blant studenter/elver/lærlinger er den på 39 prosent.

– Nesten en femtedel nordmenn har lagt igjen personnummer, kontonummer og annen personlig informasjon på en nettside de ikke aner hvem som eier. Slik får kriminelle tilgang på alt de trenger for å ta pengene til godtroende mennesker som ikke vet hvem de kan stole på. Vi mener derfor det burde bli enklere å se identiteten til aktører på nett, sier Syversen.

– Jeg tror andelen unge er såpass høy fordi de generelt handler mer nett. Selv om de gjør trygge kjøp mesteparten av tiden, øker sjansen for at de blir uheldige en gang og blir offer for en falsk nettside og gir fra seg sensitiv informasjon til kriminelle, fortsetter hun i en kommentar til Digi.no.

Buypass, som har bestilt undersøkelsen, tilbyr slike løsninger som det Syversen anbefaler. Uttalelsene hennes må derfor sees i lys av dette.

Har stor tillit

I undersøkelsen svarer 72 prosent at de har stor eller svært stor tillit til at nettstedet de besøker, er ekte. En noe mindre andel, 66 prosent, svarer det samme om betalingsløsningen som nettbutikkene benytter. 67 prosent har stor eller svært stor tillit til at de skal motta varene de har bestilt.