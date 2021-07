Undersøkelse: Forbrukernes digitale korona-fremskritt kan forsvinne med pandemien

Plutselig var ikke bare Norge, og ikke bare Europa, men hele verden stengt. Sendt hjem med vinduene lukket og usikkerheten konstant til stede.

Til tross for nedstengingen gikk verden videre, om enn på nye vilkår. Videokonferanser og hjemmekontor ble hverdagen for mange, mens bruken av digitale tjenester økte dramatisk og e-handelen blomstret i takt med anbefalingene om å holde seg hjemme og se så få mennesker som mulig.

Har spurt 29.000 personer

Men en rekke av de digitale fremskrittene kan forsvinne når verden går tilbake til sin pre-pandemiske tilstand.

Det anslår konsulenthuset McKinsey, som har gjort en undersøkelse blant 29.000 forbrukere i 24 land.

– Vi så et sprang som tilsvarer fem år med digital utvikling på bare åtte uker. På den måten har vi hoppet fra 2020 til 2025. Det var fantastisk, men basert på resultatene av undersøkelsen vår forteller forbrukerne at de vil gå tilbake til sine pre-pandemiske vaner og gjøre færre ting på nettet, skriver McKinsey.

Konsulenthuset bemerker entusiastisk hvordan mange ikke-digitale europeere på kort tid ble engasjert digitalt og begynte å bruke digitale tjenester, som å handle dagligvarer online, snakke med barnebarn eller kontakte legen.

Nye vaner og forventninger

Selv om en del av forbrukerne vil falle tilbake til gamle vaner, har kundene likevel kjent på den digitale opplevelsen, og dette stiller nye krav til selskaper fremover, anslår McKinsey.

– Lista er lagt mye høyere nå for alle virksomheter. De må konkurrere digitalt på globalt nivå og ikke bare lokalt. De må innovere slik at de kan gi de nye sofistikerte forbrukerne det de vil ha – en bedre brukeropplevelse, skriver konsulenthuset.

Skobutikken i gågata har altså fått enda større konkurranse fra resten av verden og de internasjonale nettbutikkene – som tilbyr et uendelig utvalg og gratis frakt – i takt med at forbrukerne i enda større grad har kjent på mulighetene ved å handle på nett i stedet for i gågata.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.