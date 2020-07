Undersøkelse: IT-sikkerheten mest svekket av hjemmekontor i det offentlige

Omtrent tre av ti virksomheter innen offentlig administrasjon opplevde svekket IT-sikkerhet i forbindelse med hjemmekontor under koronakrisen, viser nye tall.

Undersøkelsen er gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) i form av intervjuer i 900 virksomheter noen uker ut i koronaperioden.

Resultatet viser at det er store forskjeller på hvordan ulike bransjer vurderte IT-sikkerheten knyttet til bruken av hjemmekontor.

Generelt opplevde en av ti spurte at ansatte på hjemmekontor svekket virksomhetens IT-sikkerhet. Innen offentlig sektor var denne andelen nesten tre ganger så høy (28 prosent), etterfulgt av undervisningssektoren (24 prosent).

Grunnleggende opplæring

– Alt tyder på at vi også framover vil ha utstrakt bruk av hjemmekontor, og at tilstedeværelsen av digitale trusler vil være høy, sier prosjektleder i Nasjonal sikkerhetsmåned og seniorrådgiver i NorSIS, Karoline Tømte i en pressemelding.

Hun presiserer at det vil være helt avgjørende for en virksomhet at alle ledere, spesielt innen offentlig sektor, er sitt ansvar bevisst og tilbyr sine ansatte grunnleggende opplæring slik at de kan avsløre digitale trusler og svindelforsøk.

– Bevissthet kan gi økt følelse av usikkerhet

– En mulig forklaring på dette kan være at offentlig sektor er spesielt utsatt for digitale trusler og formodentlig også mer bevisste disse truslene, sier sier administrerende direktør i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR), Odin Johannesen.

Han tror ifølge pressemeldingen at også det å kjenne sine verdier og å ha bevissthet rundt datasikkerhet vil kunne gi økt følelse av usikkerhet når man er bevisst at rutiner ikke nødvendigvis kan opprettholdes, som for eksempel på hjemmekontor.

Om undersøkelsen: Opinions undersøkelse for Næringslivets Sikkerhetsråd er gjennomført i perioden 24. mars til 8. april 2020. 900 intervjuer med norske virksomheter med 5 ansatte eller flere.

Målgruppen for undersøkelsen og metode for datainnsamling er identisk med Mørketallsundersøkelsen. Kilde: NorSIS

Bransjene hvor flest har opplevd svekket IT-sikkerhet ved bruk av hjemmekontor: