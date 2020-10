Undersøkelse: Nesten alle større virksomheter sikter nå mot «zero trust»

Zero trust er det relativt nye navnet på en sikkerhetsmodell som innebærer at all tilgang til IT-systemene stammer fra det åpne internett, framfor fra pålitelige enheter som kun befinner seg på innsiden av virksomhetens brannmur. Dermed må hver eneste forespørsel anses som et potensielt innbrudd og verifiseres før det de gis tilgang.