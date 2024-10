– Tallene er alarmerende. Det er skremmende å se hvor mange som blir utsatt for forsøk på digital svindel, og det viser hvor viktig det er med økt bevissthet og konkrete tiltak, sier seniorrådgiver Johannes Vallesverd i Nkom og leder av ekspertgruppen mot digital svindel.

I undersøkelsen Respons Analyse har utført for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), oppgir ni av ti over 18 år at de er utsatt for svindelforsøk i løpet av det siste året. 74 prosent sier det skjer månedlig eller oftere, mens 11 prosent svarer at det skjer daglig.

Svindlet for ni milliarder i fjor

Mest vanlig er svindelforsøk via epost og tekstmelding. Over halvparten har også blitt oppringt på telefon, mens andre opplever at det skjer via sosiale medier. Elder er mer utsatt enn yngre.

Nkom og Økokrim etablerte i fjor høst en nasjonal ekspertgruppe mot digital svindel. Tiltakene har allerede gitt resultater, og i perioder kan en firedel av alle samtaler fra utlandet bli stanset som svindel.

Nå skal Norge lede en internasjonal ekspertgruppe hvor 20 land deltar.

–Vi bruker digitale tjenester ofte og svindlere går gjerne dit det er mest å tjene. Nye tall fra Økokrim viser at innbyggere i Norden ble svindlet for ni milliarder norske kroner i digitale kanaler i fjor, sier Vallesverd.

Dette bør du være obs på:

Han minner folk på å være aktsomme. Det gjelder spesielt å aldri dele BankID, passord eller sensitive personopplysninger.

Om man mottar epost eller SMS med skrivefeil eller rare formuleringer, bør varsellampene blinke.

Unngå å klikke på lenker om du kan, og søk heller opp nettstedet selv eller bruk en app dersom det er mulig. Avslutt mistenkelige samtaler, enten de kommer på mobil eller via sosiale medier og be heller om å få ringe dem opp igjen, lyder andre råd.

