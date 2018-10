Undersøkelse: Nordmenn er reddere på internett enn før

Det kommer fram i «Nordmenn og digital sikkerhetskultur» fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Rapporten publiseres 5. november.

Frykten har økt med 15 prosent bare de siste tre årene.

– Det er en dramatisk økning. Økt frykt kan i verste fall føre til at digitaliseringen av samfunnet bremser opp. Det kan koste Norge milliarder av kroner, mener Bjarte Malmedal, seniorrådgiver i NorSIS og ansvarlig for rapporten.

Blant annet oppfatter flere det som risikofylt å bruke offentlige tjenester – andelen har økt fra 13 prosent i 2015 til 21 prosent i år. 30 prosent av de spurte har ikke tillit til at myndighetene sikrer informasjon de har registrert om dem.

Flere oppfatter det også som risikofylt å bruke nettbank. Her har andelen nesten doblet seg, fra 10 prosent i 2015 til 19 prosent i år.

Holdningene er uendret

NorSIS mener det mest alvorlige i årets rapport er at nordmenn ikke har endret sine digitale holdninger og atferd, til tross for at det har vært økt oppmerksomhet om cyberkriminalitet og de alvorlige konsekvensene dette medfører.

– Bruk av totrinns pålogging på sosiale medier, epost og så videre er noe av det viktigste folk kan gjøre for å beskytte seg på nett. Kun én av tre benytter seg av dette der det er mulig, sier seniorrådgiver Bjarte Malmedal.

I undersøkelsen oppgir 61 prosent at de får tilstrekkelig informasjon om de digitale truslene. Dette tallet har falt fra 68 prosent i 2015. I årets undersøkelser svarer nærmere én av tre at de at de har latt være å bruke en nettjeneste på grunn av frykt for hacking eller trusler.

Myndighetene har særskilt ansvar

NorSIS, som er delfinansiert av Justis- og beredskapsdepartementet, mener myndighetsaktører må ta et særskilt ansvar. Blant annet gjelder det Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) og Utdanningsdirektoratet, ifølge Malmedal.

– Disse må utvikle og evaluere tiltak for å endre befolkningens digitale sikkerhetskultur. Slik det er nå, er det rett og slett ikke bra nok. Konsekvensene av å ikke gjøre noe er for store, advarer Malmedal.

NorSIS vil lansere et gratis kurs i digital kompetanse for alle nordmenn, slik at folk enkelt skal kunne skaffe seg informasjon om digitale trusler og hvordan de bør forholde seg.