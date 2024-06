Undersøkelse: Tre av fire tyske selskaper bruker fortsatt faksmaskin

Firmaet Bitkom har henvendt seg til mer enn 600 selskaper med minst 20 ansatte. Tre firedeler av selskapene opplyste at de bruker faksmaskinen enten «ofte» eller «veldig ofte» i arbeidet.

– Til tross for at stadig færre selskaper bruker faks, ser vi at endringen skjer overraskende sakte, sier Bitkom-ekspert Daniil Heinze til DPA.

I 2018 oppga 95 prosent av tyske selskaper at de brukte faksmaskin. To år senere hadde andelen falt til 92 prosent, mens den i 2022 lå på 88 prosent.