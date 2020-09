Undersøkelse: Ungdommer gir sine foreldre mer enn 200 timer gratis IT-support i året

Mange foreldre med hjemmeboende barn i tenårene sparer store summer på hjelpen de får fra ungdommene til å løse IT-problemer i hjemmet, noe som har blitt spesielt aktuelt det siste året hvor mange flere jobber hjemmefra.

Det viser en britisk undersøkelse, der 2664 ungdommer mellom 13 og 18 år har blitt spurt om hvor mange timer de mener de bruker på å gi IT-relaterte råd og hjelp til sine foreldre.

I gjennomsnitt ni hele døgn

I gjennomsnitt oppgir ungdommen at de bruker 216 timer i året på å hjelpe foreldrene på slik som å finne fram i e-posten, redigere video og forfatte tekster til alt fra bilder til Youtube-videoer. Aller mest tid bruker ungdommene på å hjelpe foreldrene med sosiale medier, i gjennomsnitt 32 timer i året.

I undersøkelsen har Prolifics Testing sett på hvor mye ungdommene burde ha fått betalt for dette, ved å ta utgangspunkt i timelønnen som frilansere typisk får for å gjøre de ulike oppgavene. I Norge vil typisk timelønn være en del høyere enn 10 til 27 pundene som britiske frilansere får betalt, noe som tilsvarer 118 til 320 kroner, avhengig av typen oppgave.

Antall timer i året britiske ungdommer i gjennomsnitt hjelper sine foreldre med IT-relaterte oppgaver. Illustrasjon: Prolific Testing

I gjennomsnitt mener Prolifics Testing at IT-hjelpen hver av ungdommene gir sine foreldre har en verdi på i gjennomsnitt 4567,91 britiske pund i året. Selskapet mener at mange av ungdommene ville kunne få seg ganske godt betalte jobber dersom de brukte IT-kunnskapene sine på heltid.

Ifølge undersøkelsen oppgir 71 prosent av tenåringene at foreldrene heller ber dem om å løse tekniske problemer knyttet til hjemmekontoret enn å be arbeidsgiveren om hjelp.

Vanskelig gruppefunksjonalitet

De vanligste oppgavene som foreldrene trenger hjelp med, er:

Sette opp et videomøte i Zoom eller Skype (67 prosent) Genere en invitasjonslenke som andre kan bruke for å bli med i et videomøte (64 prosent) Skru av lyden under en videomøte (59 prosent) Skru kameraet av eller på under et videomøte (55 prosent) Sette opp en gruppevideosamtale i Whatsapp (52 prosent) Sette opp en telefonkonferanse på en smartmobil (48 prosent) Sette opp en gruppechat i Whatsapp (43 prosent) Sende en tekstmelding til mer enn én person (40 prosent)

Prosenttallet angir andelen av ungdommene som har oppgitt at de har hjulpet sine foreldre med å få til den nevnte oppgaven.

Om forholdene er helt de samme i norske hjem, vet vi ikke. Men som sketsjen over viser, er det mye som tyder på at det er et kjent fenomen også her i landet.