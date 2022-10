Undersøker muligheten for et blockchain-valgsystem på Grønland

Hvordan kan man bruke et blokkjedebasert valgsystem for å skape best mulig tekniske forutsetninger for et tillitvekkende internettvalg på Grønland? Det skal en dansk forskergruppe undersøke, skriver IT-Universitetet i København (ITU) i en pressemelding.

Carsten Schürmann, som er professor ved ITU og jobber med prosjektet Privacy-Preserving and Software-Independent Voting Protocols, skal lede en gruppe fra fire forskningsinstitusjoner. Han understreker at Grønland med begrenset befolkning og store avstander er et optimalt sted å ta utgangspunkt i når de skal undersøke mulighetene for et blokkjedebasert valgsystem.

Et sikkerhetsprosjekt

– Blokkjeder gir noen ganske nye muligheter for å skape sikkerhet og øke åpenheten, noe som kan være veldig interessant når vi snakker om internettvalg. Med dette prosjektet skal vi undersøke konkret hvordan blokkjedeteknologier kan brukes til å demme opp for angrep på valgprosessen, oppdage tekniske og menneskelige feil og bevare stemmehemmeligheten. Dette skal vi gjøre ved å utvikle noen protokoller for et system som kan verifiseres og som er det vi kaller programvareuavhengig, sier Schürmann i pressemeldingen.

En lovendring fra 2020 betyr at det grønlandske selvstyret i fremtiden vil kunne gi befolkningen mulighet til å avgi sine stemmer på nett ved nasjonale valg, noe som ifølge ITU trolig vil skje.

Er prøvd ut ved mindre valg

Bas Spitters er førsteamanuensis ved Aarhus Universitet og internasjonalt anerkjent for sin forskning på verifisering av blokkjedeteknologier. Han sier at «elektroniske valgprotokoller bruker en slags oppslagstavle, og blokkjeder kan brukes som en privat og sikker oppslagstavle».

– Man bruker det allerede ved mindre valg for å sikre at velgerne kan kontrollere at stemmene deres er korrekt registrert. I dette prosjektet skal vi utforske om det også kan brukes ved større valg. Spesielt har vi som mål å verifisere at protokollene som brukes for å verifisere stemmene, er utilgjengelige for utenforstående og at de er sikre. I tillegg vil vi i samarbeid med Concordium undersøke om man ved å integrere MitID i blokkjeden deres, vil kunne gi velgerne muligheten til å identifisere seg samtidig som de private opplysningene deres er beskyttet, sier han i pressemeldingen. .

Artikkelen ble først publisert på Version 2