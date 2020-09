Ungdom etterlyser et sted å spille

Flere ungdomsorganisasjoner står bak rapporten, som oppfordrer kommunene til å legge til rette for slike møtesteder, gjerne der det foregår andre aktiviteter for ungdom. I dag er det ofte kommersielle krefter som står bak møteplasser for spillinteressert ungdom, påpeker rapporten «Møteplass Datakultur».

– Mange fritidsklubber, organisasjoner og andre lokale krefter investerer i lokaler og utstyr slik at unge med interesser for dataspill kan treffes for å spille sammen. Likevel er det fremdeles få møteplasser på dette området sammenlignet med andre fritidsaktiviteter i Norge, heter det i rapporten.

Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, Ungdom og Fritid, står bak rapporten, sammen med Ungdommens kulturmønstring (UKM) og de to organisasjonene KANDU og Tverga.

Krever tilskudd

Organisasjonene mener lokale gamingtilbud må få tilskudd på samme måte som idrettsarenaer og idrettsaktiviteter.

– Det handler ikke bare om å spille, det handler vel så mye om å produsere og utvikle, påpekes det i rapporten.

Organisasjonene har samlet innspill fra ungdom om hva slags steder de ønsker seg. «Drømmemøteplassen» bør være et uforpliktende lavterskeltilbud som er åpent etter skolen, er gratis og har matservering. Det bør også være mulighet til å gjøre noe fysisk der, for eksempel trampolinerom, skaterom eller treningsmuligheter.

Tekniske og sosiale voksne

De ansatte på stedet bør skjønne seg på «det tekniske» og forstå ulike medier, i tillegg til å være en som bryr seg, anbefaler ungdommene.

De råder kommunene til ikke å lene seg på å sin egen IKT- eller innkjøpsavdeling til å sørge for utstyret som trengs. Det er ungdommene som er spesialistene, minner de om.

Rapporten anbefaler også at kommunene jobber spesielt til å få jenter til å bruke disse møteplassene, og da må jenter inkluderes i planleggingen av arrangementer og aktiviteter.