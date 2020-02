Ungdom frykter å bli overvåket på nett

Tirsdag 11. februar arrangeres «Safer Internet Day» i 140 land. Sikkerhetsselskapet Buypass har i den anledning gjennomført en undersøkelse blant norske ungdommer, for å kartlegge hvor trygge de føler seg på internett. Det skriver Buypass i en pressemelding. Undersøkelsen er gjennomført av Yougov blant 310 respondenter i alderen 15 til 18 år.

32 prosent av de spurte svarer at det de er mest redd for at kan skje på internett, er å bli overvåket gjennom kamera eller mikrofon. 30 prosent oppgir at de er mest redd for å bli frastjålet penger gjennom digitale tjenester. At private bilder skal komme på avveie eller at man skal bli utsatt for ID-tyveri er det bare henholdsvis 15 og 13 prosent som frykter.

Hele 33 prosent oppgir også at de har blitt lurt på nettet.

Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass. Foto: Buypass

I undersøkelsen spørres det også om hvorvidt man synes skolen gir god nok opplæring i nettvett. Bare en fjerdedel av de spurte ungdommene mener skolen gir god nok opplæring i dette.

Til tross for at mange frykter å bli lurt eller utsatt for for eksempel overvåking, oppgir de fleste(86 prosent) i undersøkelsen at de helst finner ut selv av hvordan ting fungerer på internett på egen hånd. 42 prosent sier at de stoler mest på foreldrene hvis de trenger hjelp etter å ha opplevd noe ubehagelig på nettet, mens 34 prosent stoler mest på vennene.

– Tallene viser at ungdom helst finner ut av ting selv og at skolen ikke gir nødvendig dagsaktuell og relevant opplæring i sikker nettbruk. Dette kan skape en svært utsatt gruppe i samfunnet for truslene vi ser i dag på flere tjenester enn noensinne, enten det er på mobil, datamaskin eller nettbrett, sier Janne Syversen, kommunikasjonsdirektør i Buypass, i en pressemelding.

Dette frykter ungdom mest på internett:

32 prosent oppgir at de er mest redde for å bli overvåket gjennom kamera eller mikrofon.

30 prosent frykter å bli frastjålet penger på nettet

15 prosent frykter at private bilder kommer på avveie

13 prosent frykter ID-tyveri

7 prosent frykter at brukerdata brukes mot dem

41 prosent sier skolen ikke gir god nok opplæring i nettvett

86 prosent av barn sier de finner ut av hvordan ting fungerer på internett på egen hånd.

Disse stoler de mest på å få hjelp av dersom de opplever noe ubehagelig på nett: