Unicef ønsker at du donerer litt overflødig regnekraft

Svært mange datamaskiner i verden er skrudd på hele tiden, også når de ikke brukes. I mange år har det derfor vært mulig å installere programvare som utnytter denne dødtiden til noe nyttig, for eksempel til forskning som innebærer omfattende beregninger og analyser. Folding@home og SETI@home er eksempler på dette.

Game Chaingers

Nå har det kommet en ny mulighet hvor det er mulig å bidra med litt overflødig regnekraft til andre som kan ha nytte av den. Unicef i Frankrike har satt i gang en innsamlingsaksjon kalt Game Chaingers hvor særlig dataspillentusiaster, men også andre med pc-er utstyrt med kraftige grafikkort, kan bidra til å finansiere et veldedig formål, i dette tilfellet til nødhjelpsprosjekter rettet mot barn i Syria.

Måten dette foregår på, er at frivillige installerer et spesielt program på pc-ene sine. Dette programmet utnytter regnekraften i pc-en til å utvinne kryptovalutaen ethereum. Kryptovalutaen som utvinnes, overføres til ethereumkontoen til Unicef.

Har nettopp startet

Bortsett fra litt høyere strømregning og potensielt noe mer viftestøy i løpet av døgnet, er det trolig få ulemper for dem som velger å bidra til denne aksjonen, som skal være fram til den 31. mars. I skrivende stund har det bare blitt utvunnet ethereum tilsvarende 51,61 euro. Men så er det da heller ikke mange timene siden aksjonen startet. Så langt har det bare vært 31 bidragsytere.

Samtidig er det greit å vite at verdien på ethereum svinger en del, så man kan oppleve at de innsamlede verdiene i innsamlingsaksjonen til tider har blir redusert siden forrige gang man sjekket.

Programvaren som brukes, er basert på en løsning som heter Claymore Miner. Den er tilgjengelig for Windows Linux. Den krever at pc-en har et grafikkort med GPU fra AMD eller Nvidia.

