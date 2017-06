Universitet brøt loven – ble reddet av smutthull

– Det som er litt spesielt, er at det er et brudd på helseforskningsloven, og da står vi uten gode sanksjonsmuligheter. For bestemmelsen om overtredelsesgebyr er ikke gjeldende her, sier juridisk seniorrådgiver Grete Alhaug i Datatilsynet til Dagens Næringsliv.

Saken dreier seg om et forskningsprosjekt om diabetes der et institutt i Bangladesh samarbeidet med Universitetet i Oslo (UiO). Det ble stanset i 2015.

– Saken er av en slik karakter at overtredelsesgebyr ville vært en aktuell sanksjon dersom personopplysningsloven eller helseregisterloven hadde kommet til anvendelse, sier Alhaug.

Dataene er nå slettet

Johannes Falk Paulsen er underdirektør ved Enhet for lederstøtte ved UiO og har arbeidet med saken for universitetet.

– Dette skulle ikke ha skjedd. Vi skal ha en løpende oversikt over helseforskningen, sier han.

Noe av utfordringen i et slikt tilfelle er ifølge Paulsen at når man samler inn data i et tredjepartsland og får godkjennelse der, så er ikke det tilstrekkelig når dataene skal til Norge.

Han sier at det er blitt gjort en for dårlig jobb med å kontrollere og avdekke feil. Som en konsekvens er dataene nå slettet, noe som har gått ut over doktorgradsstudentene som brukte materialet til prosjekter.