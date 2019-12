Universitet slått ut etter cyberangrep

Universitetet i den nederlandske byen Maastricht, Universiteit Maastricht, kunngjorde på julaften at det var blitt utsatt for et alvorlig cyberangrep dagen før. Så godt som alle Windows-systemene til universitetet var da berørt. Dette inkluderer etter alt å dømme også epostsystemene.

Universitetet har kommet med flere oppdateringer i løpet av romjulen. Der går det tydelig fram at dette er et arbeid som vil ta tid, selv om både universitetets egne ansatte og eksterne spesialister, blant annet fra selskapet Fox-IT, bidrar til både å få systemene opp igjen, å gjenopprette dataene og å etterforske hva som egentlig har skjedd.

Undervisningssystemer

Universitetet harmer enn 18.000 studenter og 4400 ansatte. Det har samtidig en mengde ulike IT-systemer som helst bør være i drift igjen før vårsemesteret starter. Spesielt prioriteres systemer knyttet til undervisningen, som universitet håper kan starte den 6. januar.

I tillegg prioriteres systemer knyttet til søknader om ulike typer stipend til forskere.

Universitetet understreker viktigheten av at verken studenter eller ansatte forsøker å utføre handlinger på datamaskinene eller i systemene til universitetet. Dette gjelder også via fjerntilgang til systemene. Universitetet oppgir at slike handlinger kan forstyrre arbeidet med å gjenopprette systemer og data.

Løsepengevirus

Ifølge De Telegraaf er Universiteit Maastricht angrepet med et løsepengevirus kalt Clop. Til nettavisen 1Limburg sier en talsmann for universitetet at de forskningsdataene til universitetet er lagret på separate og sikrere systemer, som etter alt å dømme fortsatt er tilgjengelige. Det undersøkes likevel om angriperne kan ha fått tilgang til disse dataene.