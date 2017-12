USA beskylder Nord-Korea for dataangrep

Som følge av det, skriver avisen at Trump-administrasjonen vil be alle rettsstater om å bekjempe Nord-Koreas evne til å gjennomføre lignende dataangrep, og til å drive igjennom alle relevante sanksjoner i FNs sikkerhetsråd.

Tom Bossert, Trumps rådgiver for innenlands sikkerhet, omtalte utspillet i en lederartikkel i The Wall Street Journal mandag kveld og vil følge opp med en uttalelse tirsdag morgen.

Bygger på bevis

Bossert skrev at Nord-Korea var «direkte ansvarlig» for WannaCry-angrepet, og at nordkoreanske myndigheter vil bli holdt ansvarlig for det.

Han skriver videre at funnene bygger på bevis og er bekreftet av andre myndigheter og private selskaper, inkludert Storbritannia og Microsoft.

Rådgiveren lover at Trump-administrasjonen vil fortsette å bruke maksimalt press for å hindre de nordkoreanske myndighetens evne til å foreta angrep, enten det er dataangrep eller andre typer angrep. Pyongyang har tidligere nektet for at de har utført noe dataangrep.

Oppga tekniske detaljer

Det forelå allerede mistanke om at Nord-Korea opprettet viruset, som krypterte maskinene. Deretter ble det krevd løsepenger for å gjenopprette brukerens tilgang. Fram til nå har ikke den amerikanske regjeringen gått ut med noe særlig informasjon om angrepet.

En tjenestemann som kjenner saken sier til avisen at den amerikanske regjeringen har oppgitt tekniske detaljer om nordkoreanske dataverktøy og operativ infrastruktur.

Han la til at myndighetene har samarbeidet med andre land for å redusere Nord-Koreas evne til å gjennomføre ytterligere dataforsøk eller opprette ulovlig finansiering.