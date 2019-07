Kinas president Xi Jinping og USAs president Donald Trump hilser før et bilateralt møte på sidelinjen av G20-toppmøtet i Osaka. Den kinesiske telekomgiganten Huaweis teknologisjef Paul Scanlan (til venstre) håper fortsatt på at handelssanksjonene mot selskapet oppheves før de blir nødt til å skrote Android og ta i bruk et egenutviklet operativsystem.

(Foto: Brendan Smialowski/AFP/Odd Richard Valmot)