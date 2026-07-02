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Anthropic

USA fjerner Anthropics KI-begrensninger

KI-selskapet Anthropic kan gjenopprette tilgangen til de kraftige modellene Fable 5 og Mythos 5 etter at USA nå har fjernet restriksjonene.

Anthropic har fått lov til å gjenopprette brukeres tilgang til Fable 5 og Mythos 5.
Anthropic har fått lov til å gjenopprette brukeres tilgang til Fable 5 og Mythos 5. Foto: NTB
NTB
2. juli 2026 - 07:18

Det opplyser Anthropic, som viser til et brev fra USAs næringsdepartement om vedtaket.

Imidlertid vil Mythos 5 kun være tilgjengelig for en utvalgt gruppe amerikanske selskaper.

I brevet fremgår det av brevet fra departementet at næringsminister Howard Lutnick er fornøyd med en risikogjennomgang som Anthropic har gjort i samarbeid med amerikanske myndigheter.

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President Donald Trumps administrasjon hadde påberopt seg bekymringer rundt nasjonal sikkerhet og innførte begrensninger på Anthropics kraftigste modeller 12. juni. En av hovedbekymringene var at modellene kunne brukes til avanserte dataangrep.

Forut for dette var det strid mellom Anthropic og forsvarsdepartementet fordi Anthropic nektet å la deres teknologi bli brukt til masseovervåkning og autonome våpen, noe som førte til at Pentagon avsluttet sine kontrakter med selskapet.

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Anthropic
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