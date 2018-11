USA har ikke påvist hacking av valgsystemer

Riktignok er det blitt innrapportert en rekke «potensielle cyberhendelser», ifølge USAs departement for innenlandsk sikkerhet. Men hendelsene skal ikke har resultert i vellykkede dataangrep.

USAs minister for innenlands sikkerhet, Kirstjen Nielsen, understreker samtidig at utenlandske aktører tidligere har vist at de både har vilje og evne til å prøve å påvirke amerikanske valg.

Under en pressekonferanse onsdag hadde hun ikke noen forklaring på hvorfor det ikke har vært mer omfattende dataangrep mot valgsystemene i år. Én mulig forklaring er at etterretningsorganisasjoner i land med dårlig forhold til USA er mer opptatt av det neste presidentvalget i 2020.

– Vi tror «storfisken» for våre motstandere er 2020, sier Chris Krebs, som leder avdelingen for cybersikkerhet i Nielsens departement.

Både Russland og flere andre land mistenkes for å forsøke å påvirke amerikanske valg ved å spre falske nyheter og annen propaganda på internett.

Det er likevel ikke oppdaget mange omfattende forsøk på å hacke selve valgsystemene. Amerikanske myndigheter har de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å gjøre valgautomater og andre deler av systemene sikrere.