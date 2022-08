USA innfører delvis eksportforbud for flere avanserte halvleder-teknologier

Et byrå underlagt det amerikanske handelsdepartementet har formelt innført eksportkontroll for fire relativt nye og avanserte teknologier, hvorav flere er knyttet til halvlederproduksjon. Det skriver The Register.

Halvlederteknologi og brikkeproduksjon har blitt et spørsmål om nasjonal sikkerhet, ikke minst etter at situasjonen mellom Taiwan og Kina har tilspisset seg. Svært mange av mikrobrikkene som er basert på de nyeste produksjonsteknologiene, produseres i Taiwan, men leveres til vestlig orienterte land. Dette gjør at blant annet USA og EU-land er i ferd med å investere store beløp for at mer av produksjonen skal foregå på eget territorium.

Vil beholde teknologisk overtak

Det nye eksportforbudet handler også om nasjonal sikkerhet, men i langt mindre grad om forsyningssikkerhet, som de nevnte investeringene. I stedet handler det trolig først og fremst om å hindre at motstandere blir i stand til å lage like avanserte mikrobrikker som det USA og partnerland kan bli i stand til. Målet for eksportforbudet er høyst sannsynlig Kina.

– Teknologiske framskritt som tillater teknologier som halvledere og motorer å operere raskere, mer effektivt, lengre og under vanskeligere forhold, kan bli vendepunkter i både kommersiell og militær kontekst, sier Alan Estevez, visehandelsminister for industri og sikkerhet, i en pressemelding fra Bureau of Industry and Security (BIS).

– Når vi erkjenner risikoen så vel som fordelene og handler i harmoni med våre internasjonale partnere, kan vi sikre at våre delte sikkerhetsmål blir møtt, innovasjon blir støttet og at selskaper på tvers av kloden kan operere på like vilkår, fortsetter Estevez.

Avanserte halvledere

To av de fire teknologiene som er omfattet av det nye eksportforbudet, er substrater basert på halvledere med ultrabredt båndgap. De to substratene tar i bruk henholdsvis galliumoksid (Ga 2 O 3 ) og diamant for å gi dem egenskaper som gjør at de fungerer under vanskeligere forhold, slik som høyere spenninger og temperaturer. Ifølge BIT vil enheter som tar i bruk disse materialene, ha betydelig større militært potensial.

Den tredje teknologien som er berørt av eksportforbudet, er programvare av typen Electronic Computer-Aided Design (ECAD) spesielt designet for utvikling av integrerte kretser basert på GAAFET-struktur (Gate-All-Around Field-Effect Transistor). Ifølge BIS er GAAFET-teknologier sentralt i brikkeproduksjonsteknologi med nodestørrelser på 3 nanometer og mindre. Dette kan åpne for raskere, energieffektive og mer strålingstolerante integrerte kretser, som kan utnyttes i både kommersielle og militære bruksområder. BIS nevner spesifikt satellitter.

Sammenligning mellom en FinFET -transistor og en GAAFET-transistor. I den sistnevnte omslutter Gate-terminalen halvlederkanalen rundt det hele. Illustrasjon: Lam Research

Den fjerde av teknologiene nevnt i pressemeldingen er Pressure Gain Combustion, som ikke har noe med halvlederproduksjon å gjøre. Derimot handler dette om teknologi for forbrenningsmotorer til blant raketter og hypersoniske systemer.