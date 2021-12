USA nekter å forby eller lovregulere drapsroboter

Siden 2017 har FN vært vertskap i Geneve for en årlig konferanse hvor temaet har vært hvordan man skal håndtere selvstendige drapsroboter.

Teknologien er i rivende utvikling, og det har allerede i flere år eksistert slike autonome våpen, som i teorien kan angripe mennesker uten noe menneskelig overoppsyn.

Konferansen i Geneve avholdes i år 13. til 17. desember, og det var under et forberedende møte til denne at USAs delegat Josh Dorosin ifølge The Guardian uttalte at «etter vårt syn vil den beste måten å gjøre fremskritt på ... være gjennom å utvikle etiske retningslinjer som ikke er juridisk bindende» fordi han mente det «... vil hjelpe stater med å fremme ansvarlig oppførsel og overholdelse av internasjonal lov».

Det er uklart hvordan det i så fall skulle gå til.

Ønsker totalforbud

Flere statsoverhoder, teknologiselskaper og ikke mindre enn 21 vinnere av Nobels fredspris mener på sin side at et totalforbud er nødvendig, og ønsker et slikt nedfelt i internasjonale lover, ifølge The Guardian. FNs generalsekretær António Guterres støttet et slikt forslag i 2018, men hittil har man ikke engang kommet frem til enighet om denne typen våpen trenger å reguleres, langt mindre forbys.