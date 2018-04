USA og Storbritannia advarer mot ZTE

At USAs myndigheter ikke vil ha Huawei som leverandør av infrastruktur til telenettene, er ikke nytt. Den siste tiden har myndighetene i tillegg gått inn aktivt og stoppet store operatører fra å selge smartmobiler fra Huawei.

I skyggen av Trump-administrasjonens handelskrig med Kina kommer nå advarsler og tiltak både fra britiske sikkerhetsmyndigheter og USA. The Wall Street Journal skriver at britiske teleoperatører nå advares om å holde seg unna utstyr og tjenester fra ZTE. Frykten som videreformidles, er at regjeringen i Beijing kan tvinge selskapet til å bidra til infiltrering eller sabotere teleinfrastruktur.

Rammer amerikanske selskaper

Samtidig, men kanskje uten direkte sammenheng, har USAs handelsmyndigheter lagt ned forbud mot salg av komponenter og lisensiering av patenter til ZTE i sju år. Dette rammer i tillegg til det kinesiske selskapet også underleverandører som Qualcomm, Finisar, Oclaro og Acacia. Aksjene i Acacia falt 34,34 prosent på nyheten.

Nettstedet Light Reading skriver at det ser ut til at myndighetene i USA forsøker å stenge Huawei og ZTE helt ute av det amerikanske markedet. ZTE har rundt tre prosent av markedet for smarttelefoner med rundt 10,6 millioner solgte enheter per kvartal. Hvor stort problem det blir for ZTE å miste tilgang til amerikanske komponenter, er foreløpig uklart. Et større problem kan oppstå ved at de sannsynligvis heller ikke får benytte operativsystemet Android.

Beskyldes for løgn

Selv om flere amerikanske medier antar at reaksjonen mot ZTE er en del av en spirende handelskrig mellom USA og Kina, er det helt konkrete begrunnelser til reaksjonen mot ZTE.

Selskapet ble i mars 2017 fjernet fra lista over utestengte selskaper i USA etter å ha betalt en bot på 892 millioner dollar, rundt 6,9 milliarder kroner. ZTE var beskyldt for å ha solgt utstyr til Iran og Nord-Korea.

Når de nå får sju års utestengelse fra å kjøpe eksportprodukter fra USA, er det fordi de skal ha forledet handelsdepartementet.

I stedet for å gi ledere reprimande for salg til Iran og Nord-Korea, skal ZTE ha belønnet dem – ifølge departementet. ZTE beskyldes også for å ha løyet til USAs myndigheter ved å si at personene hadde blitt straffet. Handelsmyndighetene understreker for øvrig at reaksjonen ikke er en del av noen handelskrig.

Handelskrig

Sjefredaktør Mike Dano i det amerikanske nettstedet Fierce Wireless skriver rett ut at bak denne og andre reaksjoner ligger frykten for at kinesisk industri vil ta ledelsen innen 5G-teknologi, rett og slett på grunn av ressursene kinesiske myndigheter legger i utviklingen av telekom. En nylig publisert rapport som Analysys Mason har gjort for USAs mobiloperatører i organisasjonen CTIA konkluderer med at Kina er i front med 5G, med Sør-Korea og USA like bak.

I klemma havner amerikanske Qualcomm, som kun mangler signaturen fra kinesiske myndigheter for å få kjøpe konkurrenten NXP – en transaksjon Qualcomm sier er viktig for deres langsiktige vekst. Også Trump-administrasjonens forbud i mars mot at Singapore-baserte Broadcom kunne kjøpe Qualcomm, tolkes inn i den spirende handelskrigen.

Vil ikke ha mer kinesisk i nettene

Storbritannias cyber-forsvar «The National Cyber Security Centre (NCSC) har ifølge BBC News skrevet brev til de britiske teleoperatørene og advart dem mot bruk av utstyr og tjenester fra ZTE. De mener det vil kunne medføre en nasjonal sikkerhetsrisiko.

Argumentet er at siden det allerede finnes kinesisk utstyr fra Huawei i mange deler av de britiske nettverkene, ønsker ikke sikkerhetsmyndighetene enda en kinesisk leverandør som vil gjøre dagens tiltak for skadebegrensning uvirksomme.