USA: Russiske hackerangrep mot valgsystemer i 21 delstater

Det sa statssekretær Jeanette Manfra i USAs departement for innenlandsk sikkerhet under en høring i Senatet onsdag.

Hun ønsker imidlertid ikke å si hvilke delstater det er snakk om. Det må i så fall delstatene gjøre selv, ifølge Manfra.

Allerede i september i fjor opplyste departementet for innenlandsk sikkerhet at antatte russiske etterretningsagenter hadde rettet dataangrep mot systemer for å registrere velgere i over 20 delstater.

Ifølge Manfra er det ikke funnet bevis for at hackingen påvirket valgresultatet. Hun mener amerikanske valg er motstandsdyktige mot dataangrep siden organiseringen er desentralisert og foregår regionalt og lokalt.

Mener Russland prøvde å hjelpe Trump

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener Russland på ulike måter forsøkte å hjelpe Donald Trump før presidentvalget i fjor. Blant annet skal russisk etterretning ha hacket Det demokratiske partiet og lekket informasjon som var politisk skadelig for Hillary Clinton.

Flere av Trumps medarbeidere etterforskes for sin kontakt med russiske tjenestemenn i fjor. Men det er ikke funnet bevis for at Trumps folk samarbeidet med russerne. Myndighetene i Russland avviser anklagene om at de forsøkte å påvirke det amerikanske valget.