USA stenger tilgang til avansert KI

Trump-administrasjonen har blokkert utenlandske regjeringer, selskaper og personer fra å få tilgang til KI-selskapets Anthropics mest avanserte modeller, skriver Axios.

USAs handelsminister Howard Lutnick sendte fredag et brev til Anthropics toppsjef Dario Amodei. I brevet står det at Mythos 5 og Fable 5 underlegges eksportkontroll, melder nettstedet Axios.

Stenger ute resten av verden

Mythos 5 og Fable 5 er det amerikanske Anthropics mest avanserte modeller for kunstig intelligens.

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I brevet står det at disse to modellene ikke skal gjøres tilgjengelig for noe annet land enn USA, og heller ikke utlendinger som er i USA, skal få tilgang, ifølge Axios.

På LinkedIn diskuteres saken nå som et eksempel på hvor avhengig Europa er av amerikansk KI.

– Dette reiser grunnleggende spørsmål om suverenitet og digital selvbestemmelse, skriver Michael Alexander Riegler, sjefsforsker i KI-sikkerhet ved Simula.

Han ser på situasjonen som en «wake-up call».

– Dette viser hvor lite makt bedrifter har, sier Riegler.

Han mener at Trumps avgjørelse burde sette fart på tanken om digital suverenitet, og forklarer at både privat og offentlig sektor burde vurdere hva som skjer hvis man ikke lenger har tilgang på amerikansk teknologi.

Peker på flere årsaker

Det mest oppsiktsvekkende er hvor raskt det gikk fra Trump-administrasjonen vurderte å stenge til faktisk nedstenging, mener Riegler.

– Og vi kan ikke hindre slike beslutninger, sier han.

Michael Alexander Riegler forsker på kunstig intelligens og jobber som sjefsforsker ved Simula. Foto: Bård Gudim / Simula

– Hvorfor tror du Trump-administrasjonen gjorde det?

– Det kan handle om flere ting, sier Riegler.

Han peker på teknologi-kappløpet mellom USA og Kina og at nedstengingen kan hindre aktører å jailbreake modellen.

– Dette for å hindre at koden brukes til å trene konkurrerende modeller, forklarer Riegler.

KI-forskeren mener også at frykten for cyberangrep kan ha spilt en rolle.

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– Det kan også handle om forholdet mellom Anthropic og Trump-administrasjonen, og at dette er en måte for Trump å vise politisk makt, sier Riegler.

Forholdet mellom president Donald Trumps administrasjon og Anthropic har blitt forverret etter at det amerikanske selskapet tidligere i år sa nei til å la Pentagon bruke KI-teknologi til masseovervåking og autonome våpensystemer.

Det førte til at Trump beordret alle føderale etater til å skrinlegge samarbeid med Anthropic. Få timer etterpå kastet Pentagon selskapet ut og kalte det en risiko for nasjonal sikkerhet. Anthropic nektet å gå med på Pentagons krav og har stevnet Trump-administrasjonen.

Anthropic har ikke svart på Axios' henvendelse om kommentarer til saken.

Ny KI-virkelighet

Riegler mener situasjonen kan være et forvarsel om det som venter framover.

– Kanskje dette er starten på en utvikling der resten av verden ikke lenger får tilgang til de beste amerikanske KI-modellene, sier han.

Alternativt mener han at modellene kan bli dyrere eller strengere regulert.

Derfor burde store aktører, ifølge Riegler, se på alternativer til de amerikanske løsningene.

– For eksempel Oljefondet som bruker KI hyppig – har de alternativer dersom amerikansk KI forsvinner?