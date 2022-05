USA utlover milliondusør for lederne av beryktet hackergruppe

Det amerikanske utenriksdepartementet lover 10 millioner dollar – nesten 100 millioner kroner – i dusør for informasjon som kan føre til identifikasjon og lokalisering av ledelsen til hackergruppen Conti og/eller 5 millioner dollar – nesten 50 millioner kroner – for informasjon som fører til arrestasjon eller domfellelse av deres medsammensvorne.

Det skriver Bleeping Computer.

I fjor sto Conti, som har russisk opphav, bak verdikjedeangrep mot hotellkjeden Nordic Choice Hotels og det irske helsevesenet. De sto også bak et angrep på taiwanske Delta Electronics tidligere i år, dette er et selskap som leverer komponenter til Apple, Tesla, HP og Dell.

– FBI anslår at per januar 2022 har det vært over 1000 ofre for angrep knyttet til Contis verdikjedeangrep, der ofrene betalte ut mer enn $150.000.000, noe som gjør Contis angrep til den dyreste varianten av ransomware noensinne, sa talsmann for utenriksdepartementet Ned Price i en pressemelding.

