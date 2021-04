USA vil hindre Kina i å bruke amerikansk IT til å utvikle avanserte våpen

Det amerikanske handelsdepartementet har lagt sju kinesiske superdatamaskinrelaterte aktører til i «Entity List», en liste over utenlandske virksomheter som må søke departementet om lisens til å få kjøpe teknologi fra amerikanske leverandører.

Årsaken er at departementet mener disse aktørene er involvert i å bygge superdatamaskiner som brukes av Kinas militære aktører til å modernisere militæret i Kina og/eller til å lage masseødeleggelsesvåpen.

– Superdatamaskin-funksjonalitet er nødvendig for utviklingen av mange – kanskje nesten alle – moderne våpen og systemer for nasjonal sikkerhet, slik som atomvåpen og hypersonisk våpen, sier handelsminister Gina M. Raimondo, i en pressemelding. Hun mener Kinas modernisering av militæret er destabiliserende, og lover at departementet vil bruke hele sin myndighet til å forhindre at Kina bruker amerikansk teknologi i forbindelsen med denne innsatsen.

Har også egen teknologi

Det er uklart hvor stor betydning en slik svartelisting vil ha. Ingen land er i nærheten av å ha så mange moderne superdatamaskiner som det Kina har. På den nyeste listen over verdens 500 kraftigste superdatamaskiner, er 214 installert i Kina.

Riktignok er de aller fleste av disse er basert på Intel Xeon-prosessorer og systemer levert av Lenovo, Inspur eller Sugon, som alle tre er kinesiske selskaper, men den aller kraftigste superdatamaskinen i Kina – Sunway TaihuLight – er basert på den kinesiske, RISC-baserte prosessoren Sunway SW26010 og mye annen kinesisk teknologi. Det betyr at Kina kan være i stand til å bygge superdatamaskiner uavhengig av amerikansk teknologi.

Sunway TaihuLight er installert ved National Supercomputing Center Wuxi, det ene av superdatamaskinsenterne som nå er svartelistet.

De øvrige aktørene er Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, National Supercomputing Center Jinan, National Supercomputing Center Shenzhen og National Supercomputing Center Zhengzhou.

Nordiske oppføringer

Listen over ikke-amerikanske virksomheter som er berørt av amerikanske eksportrestriksjoner er lang. Den omfatter også selskaper lokalisert i Norden – blant annet de danske og svenske avdelingene av Huawei.

For Norge er det bare to oppføringer, som begge ser ut til å være temmelig utdaterte. De skal skyldes et sørafrikansk salg av en speedbåt til Iran i 2009.