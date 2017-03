USAs grensekontroll ba nigeriansk programmerer om å balansere et binært søketre

Den nigerianske programvareutvikleren Celestine Omin reiste søndag fra sitt hjem i Lagos til USA for å jobbe for et oppstartsfirma innen finansteknologi i New York. Men innen han ble sluppet inn, måtte den 28 år gamle programmereren svare på en rekke informatikkspørsmål for å overbevise den amerikanske grensekontrollen om at han virkelig er programmerer. Dette skriver Recode.

Utvikleren Celestine Omin fikk komme inn i USA til slutt. Bilde: Twitter

Etter en rekke spørsmål fra grensekontrollen ved JFK-flyplassen, ble Omin henvist til et rom hvor han ventet en time.

Den timen brukte grensevakten tilsynelatende på å researche seg fram til en informatikktest. I hvert fall ble Celestine Omin presentert for blant annet følgende spørsmål:

«Write a function to check if a Binary Search Tree is balanced.»

«What is an abstract class, and why do you need it?»

Krevde Wikipedia-definisjonen

Omin, som i ettertid fortalte om opplevelsen på Twitter, hadde sittet i et fly i 23 timer, men ga etter eget utsagn korrekte tekniske svar, som dog ikke ble akseptert av grensevakten.

– Det triste er at dersom jeg ikke ga Wikipedia-definisjonen på disse spørsmålene, ble det ansett som et feil svar, skriver Omin på Twitter om testen, som besto av omtrent ti IT-spørsmål.

I was just asked to balance a Binary Search Tree by JFK's airport immigration. Welcome to America. — Celestine Omin (@cyberomin) 26. februar 2017

Til tross for at den var utilfreds med Omins svar, valgte grensekontrollen å slippe nigerianeren inn i landet. Omin fant senere ut at vaktene hadde kontrollert forklaringen hans med First Access, et fintech-selskap som han skal bistå med å bygge en JavaScript-applikasjon.

Et binært søketre er en forholdsvis enkel trestruktur for oppbevaring av data. I et velbalansert tre er antallet trinn fra roten (her node 8) til enhver annen node så lavt som mulig. Bilde: Derrick Coetzee/Wikipedia

Omin kom i kontakt med fintech-selskapet via Andela, som hjelper amerikanske selskaper som mangler medarbeidere å finne IT-profesjonelle i Afrika. I løpet av det siste året har selskapet sendt mer enn hundre mennesker til USA for å jobbe en periode. Men Omin er den første som har blitt testet på sine IT-kunnskaper.

– Celestine Omin var den første programvareingeniøren ved en av de mest framstående e-handelssidene i Afrika og er akkurat den type person vi vil ha til USA for å bidra med sine evner, sier Jeremy Johnson, stifteren av Andela, til Recode.

I USA er det for tiden fem ledige stillinger for hver webutvikler som ser etter arbeid.

USAs grensekontroll har ikke svar på Recodes henvendelser om hendelsen.

Saken ble opprinnelig publisert på Version2.

