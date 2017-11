USAs justisdepartement vil stanse AT&T-oppkjøp

Avtalen ble offentliggjort for over ett år siden og innebærer at Time Warner-selskaper som HBO og CNN blir del av AT&Ts enorme nettverk for bredbånd og kabel-TV.

Konsernet bekreftet mandag søksmålet før justisdepartementet kom med sin kunngjøring. AT&T vil ta opp kampen med Trump-administrasjonen fordi selskapet mener at det er snakk om en såkalte vertikal fusjonering uten noen overlapping mellom konkurrerende selskaper.

Selskapet kaller departementets forsøk på å stanse fusjonen for «et radikalt og uforståelig avvik fra den monopolforebyggende politikken som er blitt ført i flere tiår».

– Vertikale fusjoner som denne blir rutinemessig godkjent fordi de tjener forbrukerne uten å fjerne konkurrenter fra markedet. Vi ser ingen legitim grunn for at vår fusjon skal behandles annerledes, sier David McAfee i AT&T. Han sier han er overbevist om at selskapet vil vinne fram i retten.

– Vil skade forbrukerne

– Denne fusjonen vil i stor grad skade amerikanske forbrukere. Den vil bety høyere månedlige fjernsynsregninger og færre av de nye nyskapende alternativene som forbrukerne begynner å nyte godt av, hevder Makan Delrahim, leder for avdelingen i departementet som overvåker konkurransereglene.

Delrahim mener AT&T med sitt direkte-TV-satellittsystem og Time Warners innhold har muligheten til å ta seg mer betalt og gjennomføre tiltak som vil hindre fremtidige konkurrenter fra å komme inn på markedet.

Kritikere har sagt at avtalen vil gi for mye makt over medieindustrien til ett enkelt selskap og gjøre AT&T i stand til å sikre seg viktig innhold fra konkurrenter eller heve prisene.

CNN

Tidligere denne måneden ble det kjent at regjeringen var villig til å godkjenne avtalen hvis AT&T solgte CNN, som har vært en yndet målskive for president Donald Trumps «fake news»-angrep.

I forrige uke uttalte AT&Ts styreleder og konsernsjef Randall Stephenson at konsernet er forberedt på en rettssak, ​​men utelukket salg av CNN. Stephenson sa at han ville ha foretrukket å forhandle fram en avtale med myndighetene, men at den ikke ville innebære salg av CNN eller HBO.

Under valgkampen i fjor lovet Trump å blokkere fusjonen, som vil få rundt 142 millioner abonnenter og en stor katalog med både TV-produksjoner, film og sport.