USAs neste strategiske bombefly får konteinerbasert programvare

Virtualisering på operativsystemnivå og applikasjoner levert i konteinere, har blitt omfavnet av store deler av IT-bransjen. Nå kan det se ut til at enkelte i den vanligvis langt mer konservative militærflybransjen også vil være med på leken.

Konteinere og Kubernetes

I et innlegg på LinkedIn skriver Will Roper, kontorsjef i U.S. Air Force med ansvar for flyvåpenets forskning, utvikling og anskaffelser, at gruppen som utvikler det kommende bombeflyet Northrop Grumman B-21 Raider, nettopp har kjørt konteinerbasert programvare med Kubernetes på «flight-ready» maskinvare. Flyet skal på sikt kunne erstatte de strategiske bombeflyene B-1, B-2 og B-52.

Dette tyder på at det flyet vil være basert på konteinerbasert programvare.

Forskjellen på oppbyggingen av et datasystem uten virtualisering, tradisjonell virtualisering og konteinerbasert virtualisering. Illustrasjon: The Kubernetes Authors

DevStar-initiativet

– [Dette er] nok et skritt mot DevStar, vårt initiativ til å bringe radikal autonomi til programvareutvikling, i partnerskap med Northrop Grumman, skriver Roper.

Programvarekonteinere En virtualiseringsmetode for å kjøre applikasjoner i isolerte konteinere på toppen av et felles, operativsystem. Med tradisjonell virtualisering er det maskinvaren som er virtualisert, slik at det må kjøres et operativsystem i hver virtuelle maskin. Konteinere krever derfor ofte mindre ressurser enn virtuelle maskiner. Se illustrasjonen lenger opp i saken. Kubernetes Kubernetes er en åpen kildekodebasert progamvare for administrasjon/orkestrering av programvarekonteinere. Det ble opprinnelig utviklet av Google.

DevStar-initiativet hører hjemme hos flyvåpenets Office of the Chief Software Officer. Målet er å ta i bruk smidig metodikk for å sørge for at kampteknologien som utvikles fortsetter å være relevant etter at den er klar til å tas i bruk.

Mange IT-tjenester leveres i dag med en tilnærming kalt DevOps, der de samme menneskene har ansvar for både utviklingen og driften av IT-systemene. Noen ganger utvides dette til DevSecOps, noe som innebærer at også sikkerhetspraksisen integreres med DevOps-tilnærmingen, i stedet for å være en separat del. Noe av hensikten er få inn sikkerhet på et tidligere tidspunkt i utviklingsprosessen («shift-left»).

DevStar-initiativet (Dev*) innebærer å gradvis integrere enda flere deler inn i samme tilnærming. Foreløpig ser dette slik ut:

AW står for «Airworthiness», DT/OT står for «Development Test/Operational Test», Seek Eagle dreier seg om våpenlast, mens Nuc står for atomvåpen.

De ulike delene av DevStar-initiativet til Office of the Chief Software Officer hos U.S. Air Force. Illustrasjon: Office of the Chief Software Officer

Blandet mottakelse

Nyheten har ikke blitt hyllet i alle kommentarene til Linkedin-innlegget til Roper. Noen syns riktignok dette er en spennende utvikling, mens andre mener det er nødvendig å tilkalle høyere makter for at dette skal gå bra.

The Register, som har omtalt nyheten, antyder at det hele kan være bevisst villedende, for å narre motstanderne til å lete etter sårbarheter på feil sted.