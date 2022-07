Usikker framtid for Twitter etter at Musk trakk seg

Hele historien om Tesla-gründerens forsøk på å kjøpe meldingstjenesten og så bryte avtalen forbløffer analytikerne.

– Det startet som et sirkus, og det slutter som et sirkus, sier Wedbush-analytiker Dan Ives og kaller historien den sprøeste i forretningsverdenen noensinne.

Musk, som regnes for å være verdens rikeste person, sendte fredag brev til Twitter der han varsler at han trekker seg fra den omstridte avtalen han inngikk i april om å kjøpe plattformen for 54,50 cent per aksje – totalt 44 milliarder dollar.

Men slike avtaler er laget nettopp for å hindre at kjøpere får kalde føtter og trekker seg, forklarer Ann Lipton, jussprofessor ved Tulane University som er spesialist på forretningsjuss og tvister.

Falske kontoer

Musk beskylder sosiale medier-giganten for å ha gitt ham falske og villedende opplysninger om antall falske kontoer på plattformen, og advokatene hans peker også på avskjedigelser og ansettelsesstopper som er i strid med selskapets plikt til å fortsette å operere som normalt.

Slike argumenter kan ha noe for seg, men er ikke nok til å rettferdiggjøre å trekke seg fra en avtale, ifølge Lipton.

– Det er ikke nok, om han ikke kan påvise at opplysningene ikke bare er falske, men også at de på dramatisk vis skaper tvil om grunnlaget for hele avtalen, sier hun og legger til at det virker som Musk tar feil i jusen.

Kan være taktikk

Dermed står muligheten igjen for at Musk med avtalebruddet forsøker å reforhandle avtalen og presse prisen ned.

Den taktikken har lyktes tidligere, blant annet for to år siden da luksusproduktselskapet LVMH som eier Louis Vuitton og Moët Hennessy, avbrøt en avtale om oppkjøp av Tiffany og deretter fikk en saftig rabatt.

Men ekspertene ser ikke helt hvordan Musk og Twitter skal bli enig om en ny pris nå, gitt at plattformens aksjer har tapt mer enn en firedel av sin verdi siden slutten av april. Aksjekursen er nå nede på rundt 34 dollar.

– Begge har mye å tape, sier Lipton.

Må ut med milliarder

Hvis Twitter vinner i retten, må Musk i beste fall ut med flere milliarder dollar i erstatning, og i verste fall kan han tvinges til å kjøpe selskapet likevel til en etter hvert sterkt overdreven pris, samtidig som hans egen formue er blitt svekket med flere titalls milliarder de siste månedene.

Men selv om dette ville være en seier for aksjeeierne, vil Twitter da likevel være i Musks hender, og hans libertarianske syn på fullstendig ubegrenset ytringsfrihet er ikke på linje med synet til mange av selskapets ansatte, brukere og annonsører som selskapet er avhengig av.

– Twitter er i en verre situasjon enn for seks måneder siden, men i det lange løp ville det være bedre for selskapet å slippe ham, sier Creative Strategies-analytiker Carolina Milanesi.

– Det er som en leke som et bortskjemt barn vil ha, men ikke vet hva han skal bruke til. Så blir han lei, mister interessen og glemmer det bort i et hjørne. Twitter kommer til å dø sakte og smertefullt, sier hun.

Blandede reaksjoner

Musks beslutning om å bryte avtalen ble mottatt med både lettelse og skuffelse.

Lettelsen var stor blant dem som fryktet at oppkjøpet skulle føre til en lavine av desinformasjon og trakassering på plattformen på grunn av Musks absolutistiske syn på ytringsfrihet. Han antydet blant annet at han ville gi tidligere president Donald Trump tilbake kontoen sin.

– Et Twitter under ledelse av Musk ville åpne flomportene for hat og grunnløse konspirasjonsteorier, noe som ville gjøre landet til et farligere sted, sier Bridget Todd, kommunikasjonsdirektør ved UltraViolet.

Andre er skuffet siden de håpet at et Musk-eierskap ville bety en reduksjon av forsøkene på å stanse tvilsomme ytringer og trakassering som de mener er politisk motivert innskrenking av ytringsfriheten.

– Null mulighet for ytrings- og tankefrihet nå, sa Donald Trump junior på sin fars Truth Social-plattform som Trump startet da han ble sparket fra Twitter etter anklager om at han brukte plattformen til å oppildne sine tilhengere til å storme Kongressen 6. januar. Han hadde 88 millioner følgere på Twitter.

Kan vare lenge

– Enhver rettssak ventes å vare i månedsvis, særlig siden Musk kommer til å tvære det ut, fordi Twitters juridiske stilling er sterk, sier Lipton.

Men hun mener at Musk, som har en million følgere på plattformen, kommer til å gjøre det han kan for å stille dem i forlegenhet, noe som blir demoraliserende for de ansatte.

Han har allerede lenge trakassert Twitter med høyst kritiske tweets, latterliggjøring og sprø forslag, oppildnet av sine mange fans.

– For Twitter blir det en kamp på alle fronter, for å holde på de ansatte, mot konkurrenter som er ute etter dem, og med strid om merkevare, investorer og tall, sier Ives i Wedbush.

Ikke pengemaskin

I motsetning til sine naboer i Silicon Valley har Twitter aldri vært en pengemaskin som kunne utnytte brukerne til å tjene store penger på reklame.

– De siste månedene har Twitter ikke kunnet fokusere på sin egen drift, sier Debra Williamson i eMarketer.

– Hvis Musk klarer å avslutte avtalen, sitter Twitter igjen med de samme problemene som før han kom på banen. Veksten i brukere går sakte, og mens reklameinntektene øker litt, må Twitter forholde seg til langsommere økonomisk vekst som rammer reklameinntektene til alle plattformene, sier hun.

(©NTB)