Ute av drift i 16 timer: Det ble fult kaos på togene i Kina da Adobe kuttet støtten for flash

Da Adobe kuttet støtten for Flash i januar fikk det svært uheldige konsekvenser for kinesiske reisende i Shenyang-området i Dalian i Kina. Flash-døden førte torsdag 12. januar til at tog ved 30 kinesiske stasjoner ble stående bom fast etter at rutetabellene ble utilgjengelige for togoperatørene. Det skriver The drive.

Ved åttetiden torsdag morgen 12. januar fikk plutselig ikke togoperatørene tilgang til det flashbaserte rutetabellsystemet. Dermed kunne ikke togene operere på jernbanenettet i området, mens IT-teknikere feilsøkte problemet.

Besluttet nedlagt i 2017

Det var i 2017 at Adobe bestemte seg for å legge ned Flash, og 31. desember 2020 kuttet selskapet offisielt støtten for webteknologien.

Eierne av flashinnhold fikk derfor to år på seg til å konvertere til andre, åpne formater.

Adobe begrunnet den lange nedleggelsestiden med at det fortsatt finnes mye Flash-basert innhold på internett. Det understreker denne saken.

Beslutningen har tydeligvis ikke denne delen av den kinesiske jernbanenettet fått med seg, skriver The drive.

For det var først da teknikerne begynte å søke etter mulige løsninger på ruteproblemene på internett, at de ble klar over at den amerikanske programvareleverandøren hadde kuttet støtten for sin eldgamle webteknologi.

Hendelseslogg på Github

Først rundt klokken 01.00 natt til fredag 13. januar klarte de kinesiske IT-teknikerne å rulle tilbake oppdateringen som tok livet av rutetabellsystemet togoperatørene forholdt seg til.

Men det var ikke før klokken 02.30 samme natt at togene gikk som normalt igjen, fremgår det av den kinesiske hendelsesloggen som er publisert på Github.

Beslutningen om å legge ned Flash ble tatt i samarbeid med flere av de store nettleserleverandørene.

Microsoft deaktiverte støtten for Flash i både Edge og Internet Explorer i 2019. Det samme gjorde Google i Chrome.

Like utdatert som disketten

Adobes Flash-teknologi møtte for første gang virkelig motstand da Apple lanserte iOS uten Flash-støtte i 2007.

Apple begrunnet da valget med at teknologien var for ressurskrevende og kostet dem dyrebar batteritid på de mobile enhetene selskapet var i ferd med å lansere.

I 2010 skal Steve Jobs ha sagt at Flash var like utdatert som diskettstasjonen.

Den viktigste årsaken til at Flash Player nå forsvinner er alle sikkerhetsproblemene førte med seg.

Bare i 2017 skal Adobe ha fjernet mer enn 50 mer eller mindre alvorlige sårbarheter i Flash Player.

Pluginen har vært en yndet vei inn i mange datasystemer, og har vært svært attraktiv for cyberkriminelle.