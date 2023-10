Åttende oktober ble det meldt om skader på en gassrørledning mellom Finland og Estland, og en fiberkabel for data som gikk parallelt med gassrørledningen. Senere er det også funnet skader på en fiberkabel mellom Sverige og Estland. Nå sier Sveriges forsvarsminister Pål Jonson at Sverige har fått informasjon om at skadene på de to kablene og gassrørledningen har samme årsak.