Utfordrer norske IT-bedrifter: «Do good while doing business»

ARENDAL (digi.no): Arendalsuka er i gang, og på første dag la utviklingsminister Nikolai Astrup frem regjeringens digitale strategi for utviklingspolitikken.

Målet med strategien er at digitalisering skal bidra til bedre resultater av norsk bistand og utviklingspolitikk.

«Do good while doing business»

– Digitalisering er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene innen 2030, sa utviklingsministeren da han la frem strategien.

– Vi trenger digitale løsninger for å nå ut til flere, og for å gjøre det mer effektivt. Dette handler om å få mer ut av pengene vi allerede bruker innen utvikling.

I den digitale strategien frir Astrup til norsk næringsliv, og under en debatt arrangert av IKT Norge etter fremleggelsen av strategien, snakket han om å «do good while doing business».

– Vi skal samarbeide med bedriftene her hjemme, og gründere og entreprenører som ønsker å bidra. Og vi skal bidra til å støtte dere, avlaste risiko og samarbeide om de gode løsningene.

Utviklingsministeren argumenterte for hvorfor det er god business for norske bedrifter å gå inn i utviklingsmarkedet. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

– Fantastiske muligheter

Ministeren argumenterte for at det er et stort potensial for nye markeder og arbeidsplasser i utviklingsarbeidet, og mener det ikke er noen tvil om hvor veksten kommer de neste årene.

– Folk spør gjerne «hva kan regjeringen gjøre for meg», men jeg vil heller spørre bedriftene: Hvordan har dere tenkt til å ta del i de fantastiske mulighetene som dette markedet er?

– Så utfordringen går til dere: Hvordan har dere tenkt å ta del i den fantastiske reisen som dette kommer til å være, og både bidra til å nå bærekraftsmålene, og samtidig lage god forretning ut av det, sa Astrup til publikum.