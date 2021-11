Utløpt sertifikat skaper Windows 11-problemer

Det er ikke uvanlig å oppleve at digitale sikkerhetssertifikater ikke har blitt skiftet før de utløper. Både kjente og mindre kjente nettsteder har gjort denne tabben, noe som hindrer brukerne å komme inn på nettstedene.

Men vi kan ikke huske at det noen gang har skjedd i et operativsystem.

Det vil si, inntil nå. For den 31. oktober utløp et sertifikat i Windows 11 som flere av de innebygde applikasjonene er avhengig av. Nå kan de ikke lenger åpnes.

Seks apper er berørt

Ifølge Microsoft gjelder dette applikasjonene Snipping Tool (Utklippsverktøy), Touch Keyboard (Skjermtastatur), Voice Typing, Emoji Panel (Emojipanelet), brukergrensesnittet til Input Method Editor, samt Getting started and Tips.

Problemene med noen av disse skal kunne løses ved å installere en oppdatering som foreløpig bare er tilgjengelig i Windows Update som en forhåndsvisning. Det vil si at brukerne selv må gå inn i Windows Update, velge forhåndsvisningen og installere den.

Microsoft skriver her at det vil aktivere automatisk oppdatering av berørte enheter med den nevnte oppdateringen, men opplyser ikke noe tidspunkt for dette. Oppdateringen skal også inneholde feilfikser til en rekke andre problemer.

En mer fullstendig løsning til sertifikatproblemet er også under uttesting. Den ble gjort tilgjengelig i Beta- Release Preview-kanalene i natt.