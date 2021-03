Utskrift får Windows 10 til å krasje etter siste ukes oppdateringer

Microsoft har bekreftet at to oppdateringer som selskapet denne uken kom med til ulike versjoner av Windows 10, inneholder en feil som i en god del tilfeller fører til at operativsystemet krasjer og viser en blå skjerm med den svært opplysende feilmeldingen «APC_INDEX_MISMATCH», dersom brukeren våger å sette i gang en utskriftsjobb.

Ikke alle er berørt

Feilen gjelder ikke alle skrivere, og heller ikke alle applikasjoner det skrives ut fra. Ifølge Bleeping Computer kan det virke som at det primært er nettverksskrivere som er berørt.

Begge de aktuelle oppdateringene har til hensikt å fjerne Adobe Flash Player fra systemet.

Bortsett fra troen på at Microsoft kan levere programvareoppdateringer som ikke inneholder nye, ikke-neglisjerbare feil, er det ingenting som tar direkte skade av denne feilen. Oppdateringen kan dessuten avinstalleres.

Brukerne er likevel ikke direkte fornøyde.