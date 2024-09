Utvalget skal gjennomgå om oppgaveporteføljen under NSMs ansvarsområde er hensiktsmessig organisert.

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjerdrem skal lede utvalget. Han ledet også det forrige utvalget som vurderte saken og tilrådde justisdepartementet å gjennomføre en ekstern og fullstendig gjennomgang av NSM.

– Det er nødvendig at vi gjør en gjennomgang av dette. Jeg er glad for at Gjedrem har takket ja til å lede dette utvalget, som følger opp arbeidet han gjorde med gjennomgangen av NSM tidligere i år. Dette er et solid utvalg, med medlemmer med lang og relevant erfaring fra feltet, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

8. desember i fjor ble det kjent at NSM har hatt en privat låneavtale på 200 millioner kroner i forbindelse med leie av et nytt bygg på Fornebu. Lånet var ifølge regjeringen ulovlig. Daværende NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av da låneavtalen ble kjent.