Utvalg vil ha ny lov om IKT-sikkerhet

Mandag overleverte utvalget sin rapport til justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Blant tiltakene som foreslås, er en ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning.

– Dagens digitale utfordringer håndteres ikke tilfredsstillende i gjeldende regelverk, sier Holte.

Utvalget etterlyser også krav om IKT-sikkerhet ved offentlige anskaffelser og mener at det i dag er en svak bevissthet om risiko i mange etater.

– Det må stilles andre krav til anskaffelser, regelverket bør endres, sier Holte.

Sterk kritikk

Riksrevisjonen kom nylig med sterk kritikk av manglende IKT-sikkerhet i Nav, Kunnskapsdepartementet, Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og flere andre offentlige instanser.

– Våre undersøkelser viser at det er vesentlige mangler i styringen av informasjonssikkerhet og sikring av IKT-systemer, slo riksrevisor Per-Kristian Foss fast.

Holte-utvalget ser imidlertid ikke behov for å gjøre større endringer i de ulike etatenes ansvar, roller og oppgaver, men anbefaler tydeligere styring og bedre koordinering, samt etablering av et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter.

Nytt senter

– Mange virksomheter opplever at råd og veiledning fra myndighetene er for lite koordinert mellom etatene, påpeker utvalget, som mener at det vil være «et godt grep» å etablere et nasjonalt senter for å samle kompetanse og styrke samordningen.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara lover å lese utvalget anbefalinger nøye.

– Jeg er nok blant dem som har følt meg veldig trygg, men jo mer du lærer om dette, jo bedre skjønner du at man må bruke tid på IKT-sikkerhet, også fra myndighetenes side, sier han til NTB.

– Det er ikke slik at det som var trygt i går, nødvendigvis vil være trygt i morgen. Teknologien går fort, og de som ønsker å misbruke teknologien, er innovative, sier Wara.

Klarer ikke beskytte

Fredag var Telenors nett i Øst-Finnmark nede i over fem timer, noe som rammet både mobilnett, fasttelefoner og nødnett. Det viste hvor sårbar den digitale infrastrukturen er.

– Selv om vi klarer å beskytte samfunnskritisk infrastruktur med betong, så klarer vi ikke å beskytte digitaliseringen som er inni dem, konstaterer finnmarkingen Wara.

Vel så farlig mener han at det er dersom folk mister tilliten til de digitale systemene, som samfunnet er helt avhengige av. Det offentlige skal forsøke å gjøre sitt, men alle kan bidra, mener han.

– Vi slurver alle sammen. Vi må bli flinkere til å gjøre de helt enkle tingene, som å oppdatere programvare og bytte passord slik vi får beskjed om, og vet at vi bør gjøre, sier Wara.