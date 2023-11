Når det nye datasenteret står ferdig i september neste år får hele anlegget til Green Mountain en samlet kapasitet på 41,5 MW, skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet regner med å måtte øke bemanningen med 10-15 personer i forbindelse med utvidelsen av senteret.

Anleggsarbeidet med treetasjes bygget er i gang, og bygget er allerede delvis utleid til en ny stor internasjonal kunde. Det er ikke kjent hvem denne kunden er annet enn at det er en internasjonal teknologiaktør.

Denne kunden skal bruke 5 MW av datasenterets kapasitet til sin virksomhet.

– Vi opplever stor pågang for tiden, og det er gledelig at flere internasjonale kunder ser til Norden for sine datasenterbehov, sier direktør Svein Atle Hagaseth i Green Mountain.